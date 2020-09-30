Fenerbahçe Philip Zinckernagel'in fiyatını sordu

Bir forvet ve bir kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Bodo Glimt'te forma giyen Philip Zinckernagel'i aldı. Kanarya, oyuncunun kulübüyle iletişime geçerek futbolcunun fiyatını sordu. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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