30 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sürpriz telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu ve Edin Visca...

2011 yılından beri Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca, turuncu-lacivertli takımla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamıştı. Boşnak futbolcunun takımdan ayrılma iddiaları gündeme gelmesi üzerine eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu Fenerbahçe adına 30 yaşındaki oyuncuyla telefon görüşmesi yaptı. İşte o görüşmenin perde arkası ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 30.09.2020 12:59
ABONE OL
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'de sürpriz telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu ve Edin Visca...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'nin Başakşehir'deki geleceği tartışma konusu olan Edin Visca ısrarı sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fenerbahçe'de sürpriz telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu ve Edin Visca...

Turuncu-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi kalan Edin Visca'nın sarı-lacivertlilere transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'de sürpriz telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu ve Edin Visca...

Fenerbahçe'de adı ayrılacak oyuncular listesinde yer alan Garry Rodrigues'in bonservisinin sahibi Al Ittihad'ın sezon sonu gelmeden oyuncusunu geri istemesi sonrası sonrası Edin Visca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, transferi bu kez bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'de sürpriz telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu ve Edin Visca...

Okan Buruk'un 3 hafta üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaptığı, "Hedefi kalmayan futbolcularla konuşacağız" açıklaması gözleri Edin Visca'ya yöneltmişti.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'de sürpriz telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu ve Edin Visca...

Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda istekli olan ve bu konuda Başakşehir yönetiminden anlayış bekleyen Bosnalı hücum oyuncusu için sarı-lacivertliler girişimlerini sürdürüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör