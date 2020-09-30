Fenerbahçe'de sürpriz telefon görüşmesi! Emre Belözoğlu ve Edin Visca...

2011 yılından beri Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca, turuncu-lacivertli takımla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamıştı. Boşnak futbolcunun takımdan ayrılma iddiaları gündeme gelmesi üzerine eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu Fenerbahçe adına 30 yaşındaki oyuncuyla telefon görüşmesi yaptı. İşte o görüşmenin perde arkası ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri