01 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Frey transferi için flaş yorum! "Güçlü transfer"

Frey transferinde flaş yorum! 4 Belçika kulübü...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

'nin  takımına kiraladığı  basınında gündem oldu. '' adlı  yer alan haberde İsviçreli futbolcu için flaş bir yorum yapıldı.

, kadroda düşünmediği 'i 1 yıllığına takımına kiralarken, bu basınında da yankı buldu.

(hln.be) adlı yer alan haberde, İsviçreli futbolcu için "Güçlü transfer" ifadesi kullanıldı.

Frey'în, Beveren'in gol yollarındaki sorununu çözebileceği belirtilirken, "İsviçreli golcü, Türk takımı Fenerbahçe'den 1 sezonluk kiralandı. Anlaşma, tıbbi ve fiziksel muayene sonrasında tamamlanacak" denildi.

4 BELÇİKA KULÜBÜ...
Haberde ayrıca Frey'in bu yazın başlarında Standard Liege'in, geçen sezon ise Genk, Anderlecht ve 'ün gündemine geldiği ifade edildi.(Fotomaç)

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