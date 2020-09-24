24 Eylül 2020, Perşembe
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EKSİK YÖNLERİNİ BELİRLİYOR
Hücum planları ise hızlı ataklar üzerine kurulacak. Orta sahada kapılacak toplar bekletmeden kanatlara ve ileri uçtaki Enner Valencia, Thiam ya da Michael Frey'e aktarılarak gol aranacak. Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray'ın ligde oynadığı iki maçın görüntülerini de izleyerek, ezeli rakiplerinin eksiklerini belirliyor. Hedef, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek hem Hatayspor karşısında kaybedilen puanları telafi etmek hem de şampiyonluk yolunda şimdiden havaya girmek.
Erol Bulut Fatih Terim'e karşı kazanıyor
Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut bu zor karşılaşmanın şifrelerini belirledi. Bulut oyuncularından pres ve hızlı atağa çıkmalarını isteyecek.
Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. İlk derbisini kazanmak isteyen teknik direktör Erol Bulut, yardımcılarıyla birlikte taktik planı hazırlarken antrenmanlarda uygulamalara başlandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynayacakları karşılaşmada orta sahayı kalabalık tutarak üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor. Rakibin hücuma hızlı geçişleri de böylelikle engellenecek. Luyindama ve Marcao'ya ise pres uygulanarak defanstan oyun kurmalarına fırsat verilmeyecek.
EKSİK YÖNLERİNİ BELİRLİYOR
Hücum planları ise hızlı ataklar üzerine kurulacak. Orta sahada kapılacak toplar bekletmeden kanatlara ve ileri uçtaki Enner Valencia, Thiam ya da Michael Frey'e aktarılarak gol aranacak. Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray'ın ligde oynadığı iki maçın görüntülerini de izleyerek, ezeli rakiplerinin eksiklerini belirliyor. Hedef, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek hem Hatayspor karşısında kaybedilen puanları telafi etmek hem de şampiyonluk yolunda şimdiden havaya girmek.
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