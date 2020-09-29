Son dakika: Fenerbahçe Dyego Sousa için görüşmelere başladı
Hücum hattına bir takviye daha yapmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ze Luis görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamayınca hedef Benfica'da kiralık oynayan Dyego Sousa'yı çevrildi. İşte detaylar...
Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe, forvete son olarak yapılan Samatta takviyesine rağmen hücum hattını daha da güçlü kılmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz'de Ze Luis için Porto ile görüşmeler yürütülürken Benfica'da kiralık oynayan Dyego Sousa için temasa geçildi.
ZE LUIS'TE ANLAŞMA YOK
Zerozero'nun haberine göre Fenerbahçe, Ze Luis için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. Porto, oyuncunun maaşının tamamının ödenmesi ve zorunlu bir satın alma opsiyonuyla kiralık gitmesini istiyor. Burada henüz bir anlaşma sağlanamamış olması nedeniyle de Fenerbahçe, alternatifler üzerine yoğunlaşmış durumda.
DYEGO SOUZA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Fenerbahçe'nin Ze Luis'in alternatifi olarak belirlediği ilk isim Benfica'dan Dyego Sousa... Sarı-Lacivertliler, Benfica'da 2020'nin sonuna kadar kiralık olan oyuncu için kulübü Shenzhen ile temasa geçti. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un hücum için yeni bir oyuncu arayışında olması Dyego Sousa'nın ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.
SHENZHEN TALEBİNİ İLETTİ
Fenerbahçe, Shenzhen ile görüşmelere başlarken ikinci lige düşen Çin ekibi, Benfica'ya göre daha zor şartlar sunmuş durumda. Benfica, kiraladığı oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Shenzhen, yeni bir kiralama durumunda Fenerbahçe'den oyuncunun maaşının tamamını ödemesini istedi.(Fanatik)
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