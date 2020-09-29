29 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Dyego Sousa için görüşmelere başladı

Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Ze Luis olmazsa...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

Hücum hattına bir takviye daha yapmak adına çalışmalarını sürdüren 'de görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamayınca hedef 'da kiralık oynayan 'yı çevrildi. İşte detaylar...

döneminin flaş ekibi , forvete son olarak yapılan Samatta takviyesine rağmen hücum hattını daha da güçlü kılmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz'de için Porto ile görüşmeler yürütülürken 'da kiralık oynayan için temasa geçildi.

ZE LUIS'TE ANLAŞMA YOK

Zerozero'nun haberine göre Fenerbahçe, Ze Luis için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. Porto, oyuncunun maaşının tamamının ödenmesi ve zorunlu bir satın alma opsiyonuyla kiralık gitmesini istiyor. Burada henüz bir anlaşma sağlanamamış olması nedeniyle de Fenerbahçe, alternatifler üzerine yoğunlaşmış durumda.

DYEGO SOUZA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Fenerbahçe'nin Ze Luis'in alternatifi olarak belirlediği ilk isim Benfica'dan Dyego Sousa... Sarı-Lacivertliler, Benfica'da 2020'nin sonuna kadar kiralık olan oyuncu için kulübü Shenzhen ile temasa geçti. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un hücum için yeni bir oyuncu arayışında olması Dyego Sousa'nın ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

SHENZHEN TALEBİNİ İLETTİ

Fenerbahçe, Shenzhen ile görüşmelere başlarken ikinci lige düşen ekibi, Benfica'ya göre daha zor şartlar sunmuş durumda. Benfica, kiraladığı oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Shenzhen, yeni bir kiralama durumunda Fenerbahçe'den oyuncunun maaşının tamamını ödemesini istedi.(Fanatik)

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