24 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ze Luis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Transferi duyurdular! 3 yıllık sözleşme...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

'de en çok merak edilen konu olan forvet transferi için Portekiz basını sarı-lacivertlilerin ’le 3 senelik kontrat için el sıkıştığını iddia etti.

'de derbi öncesi forvet transferi için çalışmaları sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemdeki isimlerden 'le 3 yıllığına anlaşmaya vardığı iddia edildi. Portekiz basını, Yeşil Burun Adalı golcünün 'a gitmek için Fenerbahçe'nin Porto ile de uzlaşmasını beklediğini ifade etti. Soares'i 'e satan Porto'nun Aboubakar ve Ze Luis'i de gönderdikten sonra mali açıdan büyük rahatlığa kavuşmayı planladığı dile getirildi.
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