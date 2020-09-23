23 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Samatta ve Ze Luis'i transfer etmek istiyor

F.Bahçe'den çifte forvet hamlesi! Kiralık...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 23.09.2020

Gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen yönetimi, Samatta ile birlikte ’e de kiralık olarak Çubuklu’yu giydirmeyi hedefliyor.

ile golsüz sona eren maçın ardından forvet transferi konusunda eleştiri oklarının hedefinde kalan F.Bahçe, işi sıkı tutuyor. 'nın kadrosunda düşünmediği Mbawana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı-lacivertliler, yine yıldız bir golcüye kanca attı. Kanarya, Tanzayalı yıldızla birlikte Porto'nun golcüsü için temaslarını hızlandırdı. Aston Villa'ya Samatta'nın kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek olan , Ze Luis transferinde de benzer bir yol izleyecek.

BELÖZOĞLU İŞBAŞINDA

Samatta transferinin ile pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklanması beklenirken, Ze Luis için Porto ile pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Kariyerleri boyunca en uçta oynayan iki oyuncuyu da birden kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, bir kanat takviyesiyle de transferi kapatmayı planlıyor. Samatta'da olduğu gibi Ze Luis konusunda da görüşmeleri bizzat sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü ve imza aşamasına gelindiği iddia edildi.
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