23 Eylül 2020, Çarşamba
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BELÖZOĞLU İŞBAŞINDA
Samatta transferinin Galatasaray ile pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklanması beklenirken, Ze Luis için Porto ile pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Kariyerleri boyunca en uçta oynayan iki oyuncuyu da birden kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, bir kanat takviyesiyle de transferi kapatmayı planlıyor. Samatta'da olduğu gibi Ze Luis konusunda da görüşmeleri bizzat sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü ve imza aşamasına gelindiği iddia edildi.
Fenerbahçe Samatta ve Ze Luis'i transfer etmek istiyor
Gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Samatta ile birlikte Ze Luis’e de kiralık olarak Çubuklu’yu giydirmeyi hedefliyor.
Hatay ile golsüz sona eren maçın ardından forvet transferi konusunda eleştiri oklarının hedefinde kalan F.Bahçe, işi sıkı tutuyor. Aston Villa'nın kadrosunda düşünmediği Mbawana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı-lacivertliler, yine yıldız bir golcüye kanca attı. Kanarya, Tanzayalı yıldızla birlikte Porto'nun golcüsü Ze Luis için temaslarını hızlandırdı. Aston Villa'ya Samatta'nın kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek olan Fenerbahçe, Ze Luis transferinde de benzer bir yol izleyecek.
BELÖZOĞLU İŞBAŞINDA
Samatta transferinin Galatasaray ile pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklanması beklenirken, Ze Luis için Porto ile pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Kariyerleri boyunca en uçta oynayan iki oyuncuyu da birden kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, bir kanat takviyesiyle de transferi kapatmayı planlıyor. Samatta'da olduğu gibi Ze Luis konusunda da görüşmeleri bizzat sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü ve imza aşamasına gelindiği iddia edildi.
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