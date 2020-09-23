23 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Galatasaray mesaisi

Fenerbahçe'de derbi mesaisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

, 'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yapan oyuncular, daha sonra pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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