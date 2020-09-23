23 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Haldun Domaç: Erol Bulut oynattığı futbolla kendine ihanet ediyor

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un oynattığı futbolla kendine ihanet ettiğini söyledi.
23.09.2020
ABONE OL

DİĞER
Erol Bulut oynattığı futbolla kendine ihanet ediyor "Erol Bulut oynattığı futbolla kendine ihanet ediyor" 23.09.2020
Fatih Terim Erol Bulut'u yener "Fatih Terim Erol Bulut'u yener" 23.09.2020
Thiam'ın büyük bir hayal kırıklığı olacağı düşüncesindeyim "Thiam'ın büyük bir hayal kırıklığı olacağı düşüncesindeyim" 21.09.2020
Volkan Ballı'nın yerine Emre Belözoğlu'nun getirileceğini duydum "Volkan Ballı'nın yerine Emre Belözoğlu'nun getirileceğini duydum" 21.09.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre Bol: Frey futbolcu değil başka bir şey Emre Bol: Frey futbolcu değil başka bir şey 21.09.2020
Bakasetas transferi Fenerbahçe adına kapanmıştır "Bakasetas transferi Fenerbahçe adına kapanmıştır" 21.09.2020
Ömer Faruk Beyaz'ın kafasını karıştırıyorlar "Ömer Faruk Beyaz'ın kafasını karıştırıyorlar" 21.09.2020
Fenerbahçe Nazım Sangare'yi böyle açıkladı Fenerbahçe Nazım Sangare'yi böyle açıkladı 19.09.2020
Nazım Sangare Fenerbahçe'de Nazım Sangare Fenerbahçe'de 19.09.2020
Fenerbahçe ile anlaştık "Fenerbahçe ile anlaştık" 19.09.2020
F.Bahçe'nin genç yıldızı için flaş iddia! Schalke ile anlaştı F.Bahçe'nin genç yıldızı için flaş iddia! " Schalke ile anlaştı" 18.09.2020
Milli futbolcu için flaş yorum! Fenerbahçe'ye gelirse yedek kalır Milli futbolcu için flaş yorum! "Fenerbahçe'ye gelirse yedek kalır" 18.09.2020
Beşiktaş ve Fenerbahçe Sangare için yarışıyor Beşiktaş ve Fenerbahçe Sangare için yarışıyor 18.09.2020
Jailson Dalian Pro'da Jailson Dalian Pro'da 18.09.2020
Jailson Çin yolcusu Jailson Çin yolcusu 17.09.2020
Fenerbahçe Cavani için girişimlerde bulundu "Fenerbahçe Cavani için girişimlerde bulundu" 17.09.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık! İşte sebebi
Başakşehir ve Galatasaray arasında dev takas! Mbaye Diagne...
Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek transfer! Galatasaray derbisine yetişecek
Emre Belözoğlu'ndan soyunma odasında flaş sözler! Hatayspor maçı sonrası...
Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan olacak
Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Garry Rodrigues'in yerine geliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör