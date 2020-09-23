Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'a geldi!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer duyurusu yaptı. Sarı lacivertliler, uzun süredir gündeminde yer alan Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı ve yıldız futbolcu İstanbul'a geldi.

Bu sezon alınan ve gönderilen futbolcular ile transfer sezonunun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir transferi duyurdu. Fenerbahçe, paylaşımda uçak emojisi kullandı. Sarı lacivertliler, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı ve yıldız isim İstanbul'a geldi.

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🔜 🖋 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 23, 2020

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