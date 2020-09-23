23 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe yeni golcüsü İstanbul'a geldi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 23.09.2020

Transferin hızlı takımı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurusu yaptı. Sarı lacivertliler, uzun süredir gündeminde yer alan Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı ve yıldız futbolcu İstanbul'a geldi.

Bu sezon alınan ve gönderilen futbolcular ile sezonunun en hızlı takımı olan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir transferi duyurdu. Fenerbahçe, paylaşımda uçak emojisi kullandı. Sarı lacivertliler, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı ve yıldız isim İstanbul'a geldi.

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