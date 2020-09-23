23 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Nazım Sangare Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Nazım Sangare imzayı attı! Sözleşme ayrıntıları...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen 'dan takıma kattığı yeni transferi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

, 'dan ettiği 30 yaşındaki defans oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."

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