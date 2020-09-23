23 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Erol Bulut: Derbilerin havasının farklı olacağını herkes bilir!

Bulut iddialı konuştu! Herkes neler olacağını görecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

, " maçı kimseyi yanıltmasın" dedi ve ekledi: Derbilerin havası farklı olur. Hazırlıklarımızı yapıp, birlikte neler olacağını göreceğiz.

Teknik Direktörü , derbisinin hazırlıklarına başladı. Hatayspor karşısında yapılan hataları öğrencilerine bugünkü idman öncesi anlatacak olan Bulut, 3. haftadaki derbide kazanmak için yapmaları gerekenler konusunda toplantı yapacak. karşılaşmasından çıkan sonucun kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurgulayan genç hoca, "Derbilerin havasının farklı olacağını herkes bilir. Tüm futbolcular motivasyonlarını üst düzeyde tutarlar. Bu maça yönelik çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayacağız. Eksiklerimizi ve hatalarımızı en aza indirip, sezonun ilk derbi galibiyetini yaşamak istiyoruz. Pazar günü neler olacağını hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.

12. ADAMDAN TEPKİ VAR

Hatayspor ile golsüz biten maçından ardından Fenerbahçe taraftarları, tepki göstermeye başladı. Özellikle golcü ve kanat transferi bekleyen 12. adam, sosyal medyadan binlerce yorumda bulundu. Sarı-lacivertlilerin öne çıkan yorumları arasında iki bölge için transferde geç kalınmasına vurgu yapıldı.
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