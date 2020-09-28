Eski hocasından Mbwana Samatta itirafı! "Fenerbahçe'ye gönülsüz gitti"

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Smith, Samatta'nın sarı-lacivertli takıma gönülsüz gittiğini söyledi. İşte detaylar...

İngiliz ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith, Fenerbahçe'ye transfer olan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'nın gidişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam oyuncunun, sarı-lacivertli ekibe gönülsüzce gittiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

Bence sonuç olarak onun için iyi bir karar oldu. Burada kalsa, oynaması garanti değildi. Ayrıca Ollie Watkins'e rekor bedel ödeyerek transfer ettik. Bize göre buradaki golcüler içerisinde en iyilerden biri. Keinan Davis de yeni sözleşme imzaladı. Oyuncuları stok yapmıyoruz. Fenerbahçe'den de bir teklif geldi ve sanırım Samatta, gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti. Onun, burada başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok iyi bir futbolcu ve insan... Ona kariyerinde iyi şanslar diliyoruz.

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