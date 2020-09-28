Eski hocasından Mbwana Samatta itirafı! "Fenerbahçe'ye gönülsüz gitti"
Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Smith, Samatta'nın sarı-lacivertli takıma gönülsüz gittiğini söyledi. İşte detaylar...
İngiliz ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith, Fenerbahçe'ye transfer olan Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'nın gidişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam oyuncunun, sarı-lacivertli ekibe gönülsüzce gittiğini söyledi ve şunları dile getirdi:
Bence sonuç olarak onun için iyi bir karar oldu. Burada kalsa, oynaması garanti değildi. Ayrıca Ollie Watkins'e rekor bedel ödeyerek transfer ettik. Bize göre buradaki golcüler içerisinde en iyilerden biri. Keinan Davis de yeni sözleşme imzaladı. Oyuncuları stok yapmıyoruz. Fenerbahçe'den de bir teklif geldi ve sanırım Samatta, gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti. Onun, burada başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok iyi bir futbolcu ve insan... Ona kariyerinde iyi şanslar diliyoruz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama