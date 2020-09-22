22 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Mostafa Mohamed transferi için resmi açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Forvet için resmi açıklama! İşte F.Bahçe'nin teklifi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.09.2020

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de tek gündem maddesi forvet transferi... Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan Mustafa Mohamed ile ilgili Zamalek kulübünün başkanı Mortada Mansour flaş bir açıklama yaptı ve sarı-lacivertlilerin teklifini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında bulunan Mostafa Mohamed için Zamalek kulübü başkanı Mortada Mansour önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertlilerin genç golcü için oyuncunun kulübüne 2.5 milyon euroluk transfer teklifi yaptığı ifade edilirken, Zamalek'in 3-4 milyon euro arası bir bedel biçtiği aktarıldı.

Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... Fenerbahçe'de neşter vuruldu!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan başkan Mansour, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'den iki kulüp Mostafa Muhamed için teklif yaptı. Bunlar 5 milyon euro ve 3 milyon euro tutarındaydı. Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ve Türkiye'den nefret etmiyorum. Bununla beraber yakında oyuncu ile de transfer için görüşeceğiz." dedi.

Mohamed, bu sezon Zamalek formasıyla 35 maç oynadı ve 12 gol 3 asist yaptı.

Yok böyle bir istatistik! F.Bahçe'de Lemos... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Yok böyle bir istatistik! F.Bahçe'de Lemos... Yok böyle bir istatistik! F.Bahçe'de Lemos...
Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... F.Bahçe'de neşter vuruldu! Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... F.Bahçe'de neşter vuruldu!
Roma transferi yokuşa sürüyor! Sebebi ise... Roma transferi yokuşa sürüyor! Sebebi ise...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör