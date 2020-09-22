Yok böyle bir istatistik! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos...

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımların başında gelen Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçmiş ve 2. hafta da sahasında Hatayspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Mücadelede birçok oyuncunun performansı beğenilmezken, Mauricio Lemos ise ilginç bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri