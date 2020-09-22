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Yok böyle bir istatistik! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos...

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımların başında gelen Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçmiş ve 2. hafta da sahasında Hatayspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Mücadelede birçok oyuncunun performansı beğenilmezken, Mauricio Lemos ise ilginç bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 22.09.2020 15:14
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Yok böyle bir istatistik! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos...

Sezona Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle start veren Fenerbahçe lige 3 puanla başlayarak taraftarlarını sevindirmişti.

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Yok böyle bir istatistik! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos...

İkinci haftanın kapanış mücadelesinde ise, sahasında ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'u konuk eden sarı-lacivertliler karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılarak 2020-2021 sezonunun ilk puan kaybını ligin ikinci haftasında yaşamış oldu.

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Yok böyle bir istatistik! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos...

Zaman zaman ilginç anlara sahne olan karşılaşmanın 73. dakikasında ikinci sarı-karttan kırmızı kart gören Ruben Riberio takımını 10 kişi bırakırken, bundan 8 dakika sonra bu kez Isaac Sackey yaptığı müdahale sonrası ikinci kez kartla cezalandırılırken, Hatayspor uzatma dakikaları dahil son 15 dakikayı 9 kişi tamamlamıştı.

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Yok böyle bir istatistik! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos...

Hal böyle olunca, yaşanan bu puan kaybı sarı-lacivertli cephede tepkilere neden olurken, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut gerek tercih ettiği ilk 11 gerekse yaptığı değişikliklerle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Yok böyle bir istatistik! Fenerbahçe'de Mauricio Lemos...

Öte yandan karşılaşmada hem takım olarak hem de bireysel anlamda ortaya çıkan bazı istatistikler oldukça dikkat çekti.

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