Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... Fenerbahçe'de neşter vuruldu!

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, bu süreçte kadrosunu 12 isimle güçlendirmişti. Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, mücadelenin yaklaşık 15 dakikasında eksik rakibine karşı üstünlük sağlayamadı. Kanarya'da puanlar kaybedilirken, neşter de vuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri