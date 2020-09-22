22 Eylül 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... Fenerbahçe'de neşter vuruldu!

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, bu süreçte kadrosunu 12 isimle güçlendirmişti. Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, mücadelenin yaklaşık 15 dakikasında eksik rakibine karşı üstünlük sağlayamadı. Kanarya'da puanlar kaybedilirken, neşter de vuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 22.09.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 11:41
ABONE OL
  • 1
  • 14
Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... Fenerbahçe'de neşter vuruldu!

Fenerbahçe'de yeni transfer operasyonu başlıyor. Hatayspor beraberliğinin ardından düğmeye basan Fenerbahçe'de iki isim için bilet kesildi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... Fenerbahçe'de neşter vuruldu!

Süper Lig ikinci hafta mücadelesine Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

  • 3
  • 14
Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... Fenerbahçe'de neşter vuruldu!

GOLSÜZ BERABERLİK
Kadıköy'de oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

  • 4
  • 14
Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... Fenerbahçe'de neşter vuruldu!

Sahasında 9 kişi kalan rakibinden 3 puan alamayan Fenerbahçe'nin performansı spor otoriteleri tarafından ciddi şekilde eleştirildi.

  • 5
  • 14
Puanlar kaybedildi ayrılıklar kapıda... Fenerbahçe'de neşter vuruldu!

"YETERSİZİZ" İTİRAFI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda 'yetersiziz' itirafında bulunmuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör