Fenerbahçe'nin istediğii Antonio Colak PAOK'a imzayı attı!
Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK, Forvet konusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu Rijeka forması giyen Antonio Colak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Antonio Colak'ı gündemine almıştı.
Hırvat ekibinin başkanı Damir Miskovic, sarı-lacivertli ekibin Colak için resmi teklifte bulunduğunu açıklamıştı.
PAOK'A İMZAYI ATTI
Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki Alman golcünün transferi için sona doğru yaklaştığı ifade edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.
Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK, Antonio Colak'ı 3 milyon euro karşılığında 4 yıllığın kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon Rijeka formasıyla 40 maça çıkan Colak, 26 gol 4 asist kaydetmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama