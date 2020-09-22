22 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin istediğii Antonio Colak PAOK'a imzayı attı!

F.Bahçe teklifte bulundu! Yunan ekibine gitti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

ekiplerinden , Forvet konusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu Rijeka forması giyen Antonio Colak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, Hırvatistan ekibi Rijeka'da forma giyen Antonio Colak'ı gündemine almıştı.

Hırvat ekibinin başkanı Damir Miskovic, sarı-lacivertli ekibin Colak için resmi teklifte bulunduğunu açıklamıştı.

PAOK'A İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki Alman golcünün transferi için sona doğru yaklaştığı ifade edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.

ekiplerinden , Antonio Colak'ı 3 milyon euro karşılığında 4 yıllığın kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Rijeka formasıyla 40 maça çıkan Colak, 26 gol 4 asist kaydetmişti.

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