17 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Danny Welbeck ve Moting’i bekliyor

F.Bahçe'ye çift santrafor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

'nin Watford’da aradığını bulamayan için kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Sarı-lacivertliler ayrıca ile kontratı biten Moting’den de haber bekliyor.

Vedat Muriç'i Lazio'ya satan 'de golcü arayışı devam ediyor. Dün 2 yeni isim ortaya atıldı. Football Insider sitesi, sarı-lacivertli takımın, ile birlikte Watford'da bekleneni veremeyen için kiralama teklifi yaptığını duyurdu. 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 'den düşen Watford'da 20 maçta 2 gol ve 1 asist üretebildi. Site, Welbeck'in geçen yaz bonservis bedeli olmadan geldiği Watford'dan ayrılmasının beklendiğini ve en ilgili takımların Türk ekipleri olduğunu kaydetti.

MOTİNG BOŞA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin ayrıca ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği de ileri sürüldü. Boşa çıkan Kamerunlu forvetin, Fransız kulübü ile yeniden anlaşamaması halinde devreye girileceği bildirildi. 31 yaşındaki Choupo-Moting geçtiğimiz sezon 20 resmi maçta forma şansı bulurken 6 gole imza attı. Moting, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni takımı belli oluncaya kadar evinde antrenman yaparak, formunu koruduğunu söylemişti.

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