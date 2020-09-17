Fenerbahçe Danny Welbeck ve Moting’i bekliyor
Fenerbahçe'nin Watford’da aradığını bulamayan Danny Welbeck için kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Sarı-lacivertliler ayrıca PSG ile kontratı biten Moting’den de haber bekliyor.
Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de golcü arayışı devam ediyor. Dün 2 yeni isim ortaya atıldı. Football Insider sitesi, sarı-lacivertli takımın, Beşiktaş ile birlikte Watford'da bekleneni veremeyen Danny Welbeck için kiralama teklifi yaptığını duyurdu. 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen Watford'da 20 maçta 2 gol ve 1 asist üretebildi. Site, Welbeck'in geçen yaz bonservis bedeli olmadan geldiği Watford'dan ayrılmasının beklendiğini ve en ilgili takımların Türk ekipleri olduğunu kaydetti.
MOTİNG BOŞA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin ayrıca PSG ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği de ileri sürüldü. Boşa çıkan Kamerunlu forvetin, Fransız kulübü ile yeniden anlaşamaması halinde devreye girileceği bildirildi. 31 yaşındaki Choupo-Moting geçtiğimiz sezon 20 resmi maçta forma şansı bulurken 6 gole imza attı. Moting, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni takımı belli oluncaya kadar evinde antrenman yaparak, formunu koruduğunu söylemişti.
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