21 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin favorisi belli oldu

G.Saray-F.Bahçe derbisinin favorisi belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

'in 3. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. İddia risk yönetimi de, dev karşılaşma öncesi oranları belirledi ve favori takımı açıkladı. İşte detaylar...

'in 3. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. İddia risk yönetimi de, dev karşılaşma öncesi oranları belirledi ve favori takımı açıkladı.

27 Eylül Pazar günü Galatasaray'ın sahası Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev derbinin favorisi sarı-kırmızılı takım olarak açıklandı. Cimbom'un galibiyetine 1.90, beraberliğe 3.10 oran verilirken, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.80 oran verildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları şöyle:

Galatasaray: 1.90
Beraberlik: 3.10
Fenerbahçe: 2.80

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