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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den çifte transfer atağı!

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satılmasının ardından forvet transferine hız verdi. Lige Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesinde iki ismi renklerine bağlamayı planlıyor. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 21.09.2020 10:24
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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den çifte transfer atağı!

Transfer sezonunun flaş takımı olan Fenerbahçe hücum hattına iki takviye daha yapmayı planlıyor.

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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den çifte transfer atağı!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna ya iki forvet oyuncusu birden takviye edecek ya da bir golcü, bir kanat transfer edilecek.

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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den çifte transfer atağı!

Santrfor için 3 aday var. İşte o isimler...

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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den çifte transfer atağı!

Ze Luis

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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den çifte transfer atağı!

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