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FENERBAHÇE

Giuliano Fenerbahçe için kararını verdi!

Giuliano F.Bahçe için kararını verdi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

Fenerbahçe'nin 2018 yazında sattığı Giuliano'nun, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. oyuncu son kararını verdi.

Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen Giuliano, Al 'da kaldı. on numara, sosyal medyadan, "Takımdan ayrılacağım yönünde çok şey duydum ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve kalmak istiyorum. Birkaç gün içinde Riyad'da görüşmek üzere" açıklamasını yaptı. Arap basını, Giuliano'nun sözleşme feshi için kulübüyle anlaşma sağlayamayınca kalmaya karar verdiğini yazdı.

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