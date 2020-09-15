Giuliano Fenerbahçe için kararını verdi!

Fenerbahçe'nin 2018 yazında sattığı Giuliano'nun, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncu son kararını verdi.

Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen Giuliano, Al Nassr'da kaldı. Brezilyalı on numara, sosyal medyadan, "Takımdan ayrılacağım yönünde çok şey duydum ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve kalmak istiyorum. Birkaç gün içinde Riyad'da görüşmek üzere" açıklamasını yaptı. Arap basını, Giuliano'nun sözleşme feshi için kulübüyle anlaşma sağlayamayınca kalmaya karar verdiğini yazdı.

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