15 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Mandzukic ve Diego Costa...

F.Bahçe'den açıklama! Mandzukic ve Costa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

dakika...Vedat Muriqi'nin satılmasıyla birlikte forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi. Fenerbahçe Mandzukic ve 'nın transfer iddialarını yalanladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama...

"Kulübümüzün asılsız transfer iddiaları hakkında açıklama yapmama duruşuna rağmen bugün ortaya atılan bazı isimler hakkında bilgilendirme yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Bu bağlamda spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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