Porto Ze Luis'te karar değiştirdi! Fenerbahçe'ye haber yolladı
Forvet transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Porto'da kariyerini sürdüren Ze Luis için Portekiz ekibiyle görüşmüş fakat olumsuz yanıt almıştı. Portekiz temsilcisinde flaş bir gelişme yaşandı ve sarı-lacivertlilere haber yolladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Santrfor için temasların hızlandıran Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Samatta transferine çok yaklaşan F.Bahçe'ye Porto'dan mesaj geldi. Porto, Ze Luis transferi için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
ŞARTLAR MASAYA YATACAK
Takvim'in haberine göre; Daha önce Ze Luis'in kiralanmasına karşı çıkan Portekiz temsilcisi, ısrarından vazgeçti. Porto, Ze Luis'in kiralanma şartlarını F.Bahçe ile görüşmek istiyor.
SON KARARI BULUT VERECEK
F.Bahçe şartların uygun olması durumunda Ze Luis'in transferine sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında. Bu durumda Samatta ile Ze Luis arasındaki tercihi Erol Bulut yapacak.
PORTO MAÇ KADROSUNA ALMADI
Bu arada Porto'da Ze Luis, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında oynanan Braga maçının kadrosuna da alınmadı. Bu durum transfer görüşmelerindeki durumun ciddiyeti olarak yorumlandı.
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