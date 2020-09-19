Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, A Milli Futbol Takımı'mızın formasını giyen Nazım Sangare'nin transferini resmen açıkladı.

Öte yandan, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise A Spor'a verdiği röportajda "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik." açıklaması yaptı.

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