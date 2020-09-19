19 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı!

Sangare'de mutlu son! Resmen Fenerbahçe'de
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

çalışmalarını sürdüren , son olarak Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV forması giyen 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

, A Milli Futbol Takımı'mızın formasını giyen 'nin transferini resmen açıkladı.

Öte yandan, Başkanı Ali Şafak Öztürk ise A Spor'a verdiği röportajda "Nazım için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik." açıklaması yaptı.

Ali Şafak Öztürk'ten Nazım Sangare açıklaması! "Fenerbahçe ile anlaştık"

FENERBAHÇE 26 YAŞINDAKİ OYUNCUYU İŞTE BU VİDEOYLA DUYURDU:

Fenerbahçe Nazım Sangare'yi böyle açıkladı

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