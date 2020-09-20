20 Eylül 2020, Pazar

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için golcü itirafı! "Rüyasında görür"

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Serie A ekiplerinden Lazio'ya satmıştı. Bu bölge için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den flaş bir itiraf geldi. Dilmen, o isim için "Rüyasında görür" değerlendirmeisnde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 20.09.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 00:02
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için golcü itirafı! Rüyasında görür

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe'nin Nazım Sangare transferini ve transfer gündemini değerlendirdi.

"SERGEN HOCA İSTİYORDU"

Fenerbahçe, hem Antalyaspor hem de Nazım Sangare ile anlaşmış. Beşiktaş ile Fenerbahçe istiyor deniliyordu. Sergen Hoca istiyordu, 1.5 milyon euro teklif yaptıklarını söylemişti. Arada belli bir rakam kalmıştı. Fenerbahçe aldı.

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için golcü itirafı! Rüyasında görür

"FENERBAHÇE İÇİN LÜKS DEĞİL"

'Aman acil' durumu olan Beşiktaş'tı. Fenerbahçe içinse büyük lüks değil. Bu sezon 40-50 maç oynayacak Fenerbahçe, 36 yaşındaki Gökhan Gönül'e alternatif iyi bir transfer yaptı. Dirar, gözden çıktı. İyi transfer bu. 5-6 yıl oynar. Gökhan olmadığı zaman oynar.

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için golcü itirafı! Rüyasında görür

"POLLYANNA OLMAYALIM AMA..."

Pollyanna olmayalım ama şu olabilir mi; Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı var, aman sen çık, ben alayım olabilir mi, olmaz mı tartışılır. Davulun sesi uzaktan başka gelirmiş, biz dışarıdan bakıyoruz.

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için golcü itirafı! Rüyasında görür

"EMRE, MAYIS AYINDA SÖYLÜYORDU"

Ta mayıs ayında Emre Belözoğlu, Nazım Sangare'yi istediğini söylüyordu bana. Jailson ile Mevlüt'ü bile teklif etmişler o zaman. Birkaç gün gazetede okudum. Beşiktaş'ın da istediğini biliyordum. Fenerbahçe, bir de çalgıcı santrfor alsın. Biri çalsın, biri oynasın. Hayırlısı olsun.

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için golcü itirafı! Rüyasında görür

"İYİ PARALAR GELDİ FENERBAHÇE'YE"

Fenerbahçe, bonservis elde etme konusunda 5-6 yıldır çok önde gidiyor. Ona rağmen şampiyon olmakta zorluk yaşıyor. Eljif'i ciddi paraya sattı, Josef ve Giuliano'yu 25-26'ya sattılar, Vedat 17.5 + 2, 4.5 Jailson'a satıldı. Orta saha Jailson'a 4.5 vermişlerdir, stoper Jailson'a 450 verilmez. O paranın yüzde 20'si eski kulübüne gidebilir. İyi paralar geldi, limit de artar.

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