Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için golcü itirafı! "Rüyasında görür"

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Serie A ekiplerinden Lazio'ya satmıştı. Bu bölge için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den flaş bir itiraf geldi. Dilmen, o isim için "Rüyasında görür" değerlendirmeisnde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 20.09.2020 00:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 00:02 ABONE OL