Mbwana Samatta kimdir? Samatta kaç yaşında? Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Geride bıraktığımız sezonun ardından yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'yı gündemine aldı. Fenerbahçeli taraftarlar ise arama motorlarında "Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Mbwana Samatta kimdir? Mbwana Samatta kaç yaşında? Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Yeni sezon öncesi birçok bölgeye takviye yaparak lige giriş yapan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Yaz transfer döneminde takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertli takım, gözünü forvet transferine çevirdi. Adı Eran Zahavi, Mario Mandzukic, Edinson Cavani, Nikola Kalinic ve Papiss Cisse gibi birçok isimle anılan Kanarya'nın gündemine gelen son isimse Mbwana Samatta oldu.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcunun transferi için Aston Villa ile temas kurduğu ve oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun da Samatta'nın menajeriyle temasta olduğu kaydedildi.
MBWANA SAMATTA KİMDİR?
Tam adı Mbwana Ally Samatta olan futbolcu, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin African Lyon takımında başlayan Samatta, Simba SC ve TP Mazembe formalarını terletmesinin ardından Ocak 2016'da KRC Genk'e transfer oldu. Belçika ekibinde etkili bir performans sergileyen Tanzanyalı forvet, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 14 maçta boy gösteren golcü futbolcu, 1 gol kaydetti. Tanzanya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 27 yaşındaki golcü, 51 kez terlettiği milli takım formasıyla 11 gol attı. 1.83 boyundaki futbolcu, santrforun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.
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