Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sözleri taraftarları heyecanlandırdı... Transfer sihirbazı Emre, "Biri 30, diğeri 15 gol yapacak 2 santrfor alacağız." derken taraftarlar gözünü Edinson Cavani'ye çevirdi. 12. adam, bonservisi elinde bulunan yıldız golcünün fotoğraflarına "Come to Fenerbahçe" yazmaya başladı.

Süper Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de gündem yine transfer... Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun, "Biri 30, diğeri 15 gol yapacak 2 santrfor alacağız" sözleri taraftarları heyecanlandırdı. Fotomaç'ın haberine göre, PSG ile yollarını ayıran Edinson Cavani ismi üstünde yoğunlaşan sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada harekete geçti. 12. adam, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcünün Instagram'daki fotoğraflarına, "Come to Fenerbahçe" yazdı.

MALİYETİ YÜKSEK AMA...

Uruguaylı'nın fotoğraflarındaki yorumların sayısı kısa sürede artarken, en çok yer alan emojiler sarı-lacivert kalpler oldu. İstediği yüksek ücret nedeniyle Fransız ekipleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Cavani, Atletico Madrid ile masaya oturmuştu. Ancak tarafların görüşmelerde somut bir adım atamadığı öğrenildi. Bu arada kısa süre içinde golcü transferini bitirmesi beklenen Fenerbahçe'nin gündeminde Mandzukic ve Papiss Cisse'nin olduğu da iddia ediliyor.

FRANSIZLAR YAZDI



Fransız Le10sport sitesi, dün Cavani'nin görüştüğü takımları şöyle sıraladı: Atletico Madrid, Inter Miami ve Fenerbahçe...

Cavani, PSG'deki son sezonunda çıktığı 22 resmi karşılaşmada 7 gol attı, 1 de asist yaptı.

Uruguaylı, profesyonel kariyerinde Danubio, Palermo, Napoli ve PSG formaları giydi.

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