Fenerbahçe'den Davide Santon atağı!

Sağ bekte Nabil Dirar ve Gökhan Gönül'ü kadrosunda bulunduran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, uzun maraton için bir takviye daha istedi. Sarı-lacivertli ekip, adı Başakşehir ve Beşiktaş'la anılan Davide Santon'a talip oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Erol Bulut'un sağ beke bir alternatif istemesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe, Davide Santon'u gündemine aldı. TuttomercatoWEB'e göre sarı-lacivertliler, Başakşehir ve Beşiktaş'ın da listesinde olan 29 yaşındaki oyuncu için Roma ile bir görüşme gerçekleştirecek. Roma'nın 2018'de 9.5 milyon euro karşılığında Inter'den kadrosuna kattığı Santon'un yeni sezonda forma şansı bulmakta zorlanacağı belirtiliyor.

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