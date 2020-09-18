18 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Davide Santon atağı!

Davide Santon atağı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

Sağ bekte Nabil Dirar ve 'ü kadrosunda bulunduran 'de teknik direktör , uzun maraton için bir takviye daha istedi. Sarı-lacivertli ekip, adı ve 'la anılan Davide Santon'a talip oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'un sağ beke bir alternatif istemesi üzerine harekete geçen , Davide Santon'u gündemine aldı. TuttomercatoWEB'e göre sarı-lacivertliler, ve 'ın da listesinde olan 29 yaşındaki oyuncu için Roma ile bir görüşme gerçekleştirecek. Roma'nın 2018'de 9.5 milyon euro karşılığında Inter'den kadrosuna kattığı Santon'un yeni sezonda forma şansı bulmakta zorlanacağı belirtiliyor.

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