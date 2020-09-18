18 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe'den Troy Deeney bombası | Troy Deeney kimdir?

Muriqi'nin yerine İngiliz golcü! Transferi böyle duyurdular
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

'nin Lazio'ya olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran ile ilgili son iddia İngiliz basınından ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Championship ekiplerinden Watford forması giyen tecrübeli golcü 'i gündemine aldığı yazıldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Yaz döneminin hızlı takımlarından 'de çalışmalar sürüyor. ve 'in ayrılıklarının ardından bu bölgeye 2 takviye birden yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde adaylar artıyor. Adı Mbwana Samatta, Stefano Okaka, Ze Luis ve Antonio Colak gibi isimlerle anılan Kanarya ile ilgili son iddia İngiliz basınından ortaya atıldı.

3 YILLIK TEKLİF

The Athletic'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Watford forması giyen 32 yaşındaki forvet 'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde sarı-lacivertlilerin Watford'da haftalık 100 bin Euro kazanan Deeney'e 3 yıllık bir teklif götürdüğü ancak Watford'a resmi teklif yapılmadığı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Watford'da 27 maça çıkan Troy Deeney, 10 gol ve 2 asist kaydetti.

TROY DEENEY KİMDİR?

Tam adı Troy Matthew Deeney olan futbolcu, 29 Haziran 1988 tarihinde 'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi. Futbola Walsall altyapısında başlayan Deeney, 2007'de 2 ay Halesowen'da kiralık olarak forma giymesinin ardından 2010 yılında 725 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Watford'a transfer oldu. 2010 yılından bu yana Watford formasını terleten tecrübeli golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Troy Deeney'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.


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