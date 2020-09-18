İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe'den Troy Deeney bombası | Troy Deeney kimdir?

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili son iddia İngiliz basınından ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Championship ekiplerinden Watford forması giyen tecrübeli golcü Troy Deeney'i gündemine aldığı yazıldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in ayrılıklarının ardından bu bölgeye 2 takviye birden yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde adaylar artıyor. Adı Mbwana Samatta, Stefano Okaka, Ze Luis ve Antonio Colak gibi isimlerle anılan Kanarya ile ilgili son iddia İngiliz basınından ortaya atıldı.

3 YILLIK TEKLİF

The Athletic'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Watford forması giyen 32 yaşındaki forvet Troy Deeney'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde sarı-lacivertlilerin Watford'da haftalık 100 bin Euro kazanan Deeney'e 3 yıllık bir teklif götürdüğü ancak Watford'a resmi teklif yapılmadığı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Watford'da 27 maça çıkan Troy Deeney, 10 gol ve 2 asist kaydetti.

TROY DEENEY KİMDİR?

Tam adı Troy Matthew Deeney olan futbolcu, 29 Haziran 1988 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi. Futbola Walsall altyapısında başlayan Deeney, 2007'de 2 ay Halesowen'da kiralık olarak forma giymesinin ardından 2010 yılında 725 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Watford'a transfer oldu. 2010 yılından bu yana Watford formasını terleten tecrübeli golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Troy Deeney'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.





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