Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta İstanbul'a geldi!
Transfer döneminin en hızlı ekibi Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasından sonra yeni golcü arayışlarını sürdürüyordu. Fenerbahçe, bir süredir gündeminde yer alan Mbwana Samatta'yı İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...
Vedat Muriqi'nin 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olmasından sonra golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'yı İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe transferi uçak emojisi paylaşarak duyurmuştu.
MBWANA SAMATTA KİMDİR?
Mbwana Samatta 13.12.1992 Dar es Salaam - Tanzanya doğumlu. Samantta 1.80 boyunda ve forvet. Futbola African Lyon'da başlayan genç golcü daha sonra TP Mazembe'ye 70 bin Euro karşılığında transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu 2016 yılında 800 bin Euro karşılığında Genk'in yolunu tuttu.
Samatta 4,5 sezon Genk forması giyiyor. 2015-2016 yılında 18 maçta 5 gol, 2016-2017 sezonunda 59 maçta 19 gol, 2017-2018 sezonunda 34 maçta 8 gol ve 2018-2019 sezonunda 50 maçta 32 gol atarak Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Geçen sezon ilk yarıda 9 gol atan Samatta, devre arasında Aston Villa'ya gitti ve 16 maçta 2 gol attı
TANZANYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR
Piyasa değeri 9,5 milyon Euro... 51 kez Tanzanya Milli Takım forması giydi ve 18 gol atma başarısı gösterdi.
FENERBAHÇE'DEN TRANSFER PAYLAŞIMI
September 23, 2020
🛬 ✅— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 23, 2020
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