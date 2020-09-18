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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gündem Stefano Okaka! Galatasaray da istemişti

F.Bahçe forvetini buldu! G.Saray da istemişti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan ve Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini fesheden Fenerbahçe, aradığı forveti İtalya'da buldu. Sarı-lacivertli takım, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Stefano Okaka'yı gündemine aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Vedat Muriç'in yerine golcü arayan Fenerbahçe, Ze Luis ve Mbwana Samatta'nın ardından Stefano Okaka için de harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Nijerya asıllı İtalyan forvetle yıllık 3 milyon euro garanti ücret karşılığında el sıkıştı. Udinese'ye ise 5 milyon euro bonservis bedeli önerildi. Okaka'nın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öne sürüldü. İki yıllık daha kontratı bulunan 31 yaşındaki Okaka, geçtiğimiz sezon 33 maçta 8 kez fileleri havalandırırken 2 de asist kaydetmişti.

TARAFTARLAR OKAKA'YA KARŞI

Fenerbahçe taraftarları ise Okaka ile ilgilenilmesinden hoşnut kalmadı. Sosyal medyada 31 yaşındaki oyuncunun kariyeri boyunca 76 gol attığı, takımdaki Frey'in ise 26 yaşında 85 golü olduğu hatırlatıldı. Sosyal medyada 31 yaşındaki oyuncunun kariyeri boyunca 76 gol attığı, takımdaki Frey'in ise 26 yaşında 85 golü olduğu hatırlatıldı.

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ZE LUIS, ÇİNLİLER'İ REDDETTİ

Ancak Kanarya'nın asıl hedeflerinin Ze Luis ve Mbwana Samatta olduğu ifade ediliyor. Portekiz basını, Ze Luis'in Çin'den gelen teklifi reddettiğini duyurdu. Zero- Zero, Fenerbahçe dışında Celta Vigo, , Sevilla ve Başakşehir'in de 29 yaşındaki forvetle ilgilendiğini yazdı. İbrenin Fenerbahçe'de olduğu bildirildi. Sarı- lacivertliler'in Samatta ile de prensipte anlaştığı, Aston Villa ile opsiyon konusunda pazarlık yapıldığı öğrenildi. Yönetim, Ze Luis ve Samatta'dan en az birini bu hafta bitirmek istiyor.

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İtalya 'nda 4 kez oynayıp 1 gol atan Okaka, Roma altyapısında yetişti. Roma, Anderlecht, Sampdoria, Fulham, Parma gibi ekiplerde oynadı. Kariyerinde 375 maça çıkıp 75 gol atan oyuncu, 27 de asist gerçekleştirdi.

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