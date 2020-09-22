Son dakika: Garry Rodrigues Olympiakos yolunda! Karar bekleniyor...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yıldız futbolcu Garry Rodrigues'in ismi uzun zamandır Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile anılıyordu. Transfer kısa süre içerisinde gerçekleşebilir. İşte detaylar...

Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'de gelen furtbolcular kadar giden futbolcuların sayısı da oldukça fazla. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues için uzun zamandır Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile görüşülüyordu. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Olympiakos ile anlaştı. Kulüpler Rodrigues'in kararını bekliyor.

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