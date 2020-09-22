22 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Garry Rodrigues Olympiakos yolunda! Karar bekleniyor...

Garry Rodrigues Olympiakos yolunda! Karar bekleniyor...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 Giriş Tarihi: 22.09.2020

'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yıldız futbolcu 'in ismi uzun zamandır temsilcisi ile anılıyordu. kısa süre içerisinde gerçekleşebilir. İşte detaylar...

döneminin hızlı ekibi 'de gelen furtbolcular kadar giden futbolcuların sayısı da oldukça fazla. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu için uzun zamandır temsilcisi ile görüşülüyordu. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Olympiakos ile anlaştı. Kulüpler Rodrigues'in kararını bekliyor.

F.Bahçe teklifte bulundu! Yunan ekibine gitti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe teklifte bulundu! Yunan ekibine gitti F.Bahçe teklifte bulundu! Yunan ekibine gitti
Forvet için resmi açıklama! İşte F.Bahçe'nin teklifi Forvet için resmi açıklama! İşte F.Bahçe'nin teklifi
Yok böyle bir istatistik! F.Bahçe'de Lemos... Yok böyle bir istatistik! F.Bahçe'de Lemos...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör