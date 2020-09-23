23 Eylül 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık

Dev derbinin hakemi belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 23.09.2020

Son dakika haberi... 'in 3. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Pazar günü Stadı'nda oynanacak - derbisinde düdük çalacak.

'in 3. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın öne çıkan müsabakası olan - derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Eylül Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa:

16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor:

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

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