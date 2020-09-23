Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık
Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Haftanın öne çıkan müsabakası olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama