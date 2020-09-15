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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den forvete çifte harekat! B planı da hazır

F.Bahçe'den forvete çifte harekat! B planı da hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

Vedat Muriqi'yi Serie A ekiplerinden Lazio'ya satan Fenerbahçe, forvet transferi için gaza bastı. Bu kapsamda sarı-lacivertliler gündemine Porto'dan Ze Luis ve West Ham'dan Samatta'yı alırken, Kanarya'nın B planı da hazır durumda. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Savunmadaki eksiği Marcel Tisserand ile çözen Fenerbahçe, forvet transferi için de son aşamaya geldi. Vedat Muriç'i Lazio'ya satan, 'le yollarını ayıran sarı-lacivertli takım ileri uca 2 transfer yapmayı hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre; birçok isimle görüşen yönetim girişimlerini 3 oyuncuda yoğunlaştırdı: Ze Luis, Mbwana Samatta ve Felipe Caicedo... Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılırken, görüşmeler sürüyor. Portekiz ekibi onay verirse 29 yaşındaki forvet hemen imzaya çağrılacak.

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MÜJDE YAKINDA

Listenin ikinci sırasında Mbwana Samatta yer alıyor. Aston Villa'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki Tanza nyalı golcü, menajerler aracılığıyla kulübe teklif edildi. Şartlarda anlaşılması halinde onun da kiralanması bekleniyor. Öte yandan Lazio'dan ise Felipe Caicedo teklifi geldi. Fenerbahçe'den Muriç'i alan İtalyan ekibi, Ekvadorlu santrforu yönetime önerdi. 32 yaşındaki oyuncu için son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Bu hafta içinde en az bir forvetin isminin açıklanacağı gelen haberler arasında...

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