Fenerbahçe'de Jailson antrenmana çıkmadı!
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jailson, sarı-lacivertlilerin antrenmanına çıkmadı. Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde Çin'e transfer olması bekleniyor.
Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyordu. Takımdan ayrılacak isimlerin de netleştiği Fenerbahçe'de, satılması gündemde olan Jailson antrenmana katılmadı.
Sezona Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrilmiş durumdaydı. Oldukça geniş bir kadroya ulaşan sarı-lacivertlilerde, bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyordu. Kanarya'da Vedat Muriqi ve Miha Zajc'ın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Jailson'un adı ayrılacaklar listesindeydi. Brezilyalı sarı-lacivertlilerin akşam antrenmanına katılmadı.
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