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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Doğukan Sinik hamlesi!

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

döneminin hızlı ekibi , ekiplerinden 'da forma giyen 'i transfer listesine aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Kadrosuna mutlak bir forvet transferi yapmak isteyen , bu harekatın yanında sürpriz bir transfere imza atabilir.

Sarı lacivertliler, 'da forma giyen genç oyuncu için Akdeniz temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, Doğukan Sinik için 500 bin euro + Sadık Çiftpınar ve 1 oyuncu teklifinde bulunurken, Antalyaspor'un talepleri farklı şekilde oldu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Doğukan Sinik, geçtiğimiz sezon 25 maça çıkarken 1 gol 3 asist üretmişti.

Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda

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