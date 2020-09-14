Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik'i transfer listesine aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Kadrosuna mutlak bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu harekatın yanında sürpriz bir transfere imza atabilir.

Sarı lacivertliler, Antalyaspor'da forma giyen genç oyuncu Doğukan Sinik için Akdeniz temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, Doğukan Sinik için 500 bin euro + Sadık Çiftpınar ve 1 oyuncu teklifinde bulunurken, Antalyaspor'un talepleri farklı şekilde oldu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Doğukan Sinik, geçtiğimiz sezon 25 maça çıkarken 1 gol 3 asist üretmişti.

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