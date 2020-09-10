F.Bahçe'de 14 futbolcunun lisansı çıkarılmadı
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Transfer döneminin şampiyonu olan sarı-lacivertliler henüz yeni oyuncularına lisans çıkaramadı. Teknik direktör Erol Bulut da bu duruma göre iki farklı plan hazırladı. İşte Bulut'un planı...
Fenerbahçe'den harcama limiti ve yeni yapılandırma anlaşması konusunda dün de herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sezonun ilk maçını yarın (Cuma) Çaykur Rizespor deplasmanında oynayacak sarı-lacivertliler bugün bu şehre gidecek ancak bu yaz yapılan 11 yeni transferin lisansı henüz çıkarılabilmiş değil. Şayet limitini artıramazsa geçen sezon kadrosunda olan ancak yeni sözleşme imzaladığı Nabil Dirar, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi de Rizespor maçında oynatamayacak.
ANLAŞMA 12 YILLIK OLACAK
Erol Bulut, limit kıskacında oynatabileceği oyunculardan kadro yapmaya çalışıyor. Son ana kadar yönetimden müjdeli haberi bekleyecek olan Bulut, A ve B planı olarak elinde iki kadro oluşturmuş durumda. Lisanslar alınırsa Rize'de A planı uygulanacak. Aksi halde B planı devreye girecek ve geçen sene takımda yer alan oyuncular Rize'de 3 puan mücadelesi verecek. Bu arada bir süredir Bankalar Birliği ile masada olan F.Bahçe'nin anlaşmayı bugün açıklaması bekleniyor. İki yıl geri ödemesiz 12 yıllık 500 milyon TL kredi alacak sarı-lacivertlilerin harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek.
İŞTE LİSANS BEKLEYEN TRANSFERLER
Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Baba Thiam, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Barış Sungur
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