Alman basını yazdı! Tisserand Fenerbahçe için gün sayıyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler için son iddia Alman basınından geldi. Habere göre, Magdeburg maçındaki isteksiz tavrı ile hocasını çıldırtan Kongo’lu savunmacının Fenerbahçe ile anlaştığını duyuruldu.
Fenerbahçe stoper transferinde sona yaklaştı. Yönetim uzun süredir temaslarını sürdürdüğü Marcel Tisserand ile anlaştı. Wolfsburg ile son pazarlıklar yapılırken kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Alman basını da gelişmeleri doğruladı. Tisserand'ın Magdeburg ile oynanan hazırlık maçında oyuna girdikten sonra isteksiz tavırları ile hocası Grasner'i kızdırdığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun, Wolfsburg'u kafasında bitirdiği ifade edilirken, Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat konusunda el sıkıştığı ve gitmek için kulüplerin uzlaşmasını beklediği yorumu yapıldı.
-1.90 boyundaki Tisserand, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda oynadı. Stoperin yanı sıra sağ ve sol bekte de görev yapabiliyor.
-2018'de 7 milyon euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'a gelen Tisserand kariyerinde Toulouse, Ingolstadt, Lens, Monaco ve Wolfsburg'da 160 maça çıkıp, 4 gol+ 8 asist üretti.
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