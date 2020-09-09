09 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Joelinton Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin golcü transferi listesinde yer alan Joelinton için teknik direktörü Steve Bruce açıklamalarda bulundu. Tecrübeli , Joelinton'un geleceğine ilişkin de konuşurken, Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İşte o sözler...

'nin golcü adayları arasında yer alan Joelinton için teknik direktörü Steve Bruce, takımının medya gününde konuştu.

Oyuncusuna sarı lacivertlilerin ilgisinin olup olmadığı sorulurken, Bruce, "Joelinton 9 numarada kalacak. Callum 13 numarayı giyecek. Benim için şu anda en zor şey kadro oluşturmak ancak umarım Joelinton, yeni bir meydan okuma için kendini hazır hissediyordur." dedi.

"PREMIER LİG'E ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR"

Bruce konuşmasının devamında, "Hepimiz aslında onun iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. 'e alışmakta olan bir oyuncu ve henüz 24 yaşında. Bu zor bir durum. Umarım başarılı olur. Açıkçası ondan formasını almayacağım. Size karşı dürüst olmam gerekirse 9 numaranın sahibi var." dedi.

Joelinton, Newscastle United kariyeri boyunca 44 maça çıkarken 4 gol 4 asist üretmişti.

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