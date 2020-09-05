05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Cavani bombası!

Fenerbahçe'den Cavani bombası!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.09.2020

hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Fransız medyası, sarı-lacivertlilerin için devrede olduğunu iddia etti.

Lazio'ya gitmesi an meselesi olan Muriç'in yerine santrfor arayan Fenerbahçe için müthiş bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Steven Occhipinti, bonservisi elinde olan ile dört kulübün ilgilendiğini ve bunlardan birinin F.Bahçe olduğunu ileri sürdü. Occhipinti, Uruguaylı golcüyü isteyen diğer kulüplerin Atletico Madrid, Leeds United ve olduğunu belirtti. Fransız gazeteci 33 yaşındaki Cavani'ye talip olan takım arasında Fenerbahçe seçeneğinin daha ağır bastığı yorumunu yaptı.

Golcü isim gemileri yaktı! F.Bahçe için bunu da yaptı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Final maçı bugün Final maçı bugün
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
Lazio'dan flaş Muriqi açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler... Lazio'dan flaş Muriqi açıklaması! "F.Bahçe ile görüşmeler..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör