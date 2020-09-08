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FENERBAHÇE

Vedat Muriqi Lazio'da! İşte gideceği tarih

Muriqi Lazio'da! İşte gideceği tarih
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Lazio'nun 'den transfer etmek istediği transferinde sona yaklaşıldı. Prensip anlaşmasına varılan Kosovalı yıldız, bugün yeni takımına imzayı atacak. 26 yaşındaki forvet, yarın ise İtalya'ya gidip takıma katılacak.

ile Lazio arasında uzun süredir devam eden pazarlığı mutlu sonla bitti. TRT Spor'un haberine göre Vedat Muriqi, İtalya Serie A ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yarın İtalya'ya uçacak.

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LAZIO'YU TAKİBE ALDI!

Transferin mutlu sonla bitmesinin ardından Vedat Muriqi sosyal medya hesabından yeni takımı Lazio'yu takibe aldı. 26 yaşındaki santrfor ile Lazio arasındaki sözleşmenin 5 yıllık olduğu belirtildi.

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