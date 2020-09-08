Lazio'nun Fenerbahçe'den transfer etmek istediği Vedat Muriqi transferinde sona yaklaşıldı. Prensip anlaşmasına varılan Kosovalı yıldız, bugün yeni takımına imzayı atacak. 26 yaşındaki forvet, yarın ise İtalya'ya gidip takıma katılacak.

Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriqi pazarlığı mutlu sonla bitti. TRT Spor'un haberine göre Vedat Muriqi, İtalya Serie A ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yarın İtalya'ya uçacak.

LAZIO'YU TAKİBE ALDI!

Transferin mutlu sonla bitmesinin ardından Vedat Muriqi sosyal medya hesabından yeni takımı Lazio'yu takibe aldı. 26 yaşındaki santrfor ile Lazio arasındaki sözleşmenin 5 yıllık olduğu belirtildi.

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