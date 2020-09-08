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Fenerbahçe'den forvete dev hamle! Emre Belözoğlu harekete geçti

Vedat Muriqi'yi Serie A ekiplerinden Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda gündeme Eran Zahavi ve Nikola Kalinic gelirken, transfer çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu'nun sürpriz bir isim için devreye girdiği ve kulübüne ilk teklifi ilettiği bildirildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:31
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Fenerbahçe'den forvete dev hamle! Emre Belözoğlu harekete geçti

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 6 yıl önce kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek için çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe'den forvete dev hamle! Emre Belözoğlu harekete geçti

Sarı-lacivertli takım transfer döneminde 10 ismi kadrosuna katarken, teknik direktör Erol Bulut da 2-3 takviye daha yapılacağını açıklamıştı.

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Fenerbahçe'den forvete dev hamle! Emre Belözoğlu harekete geçti

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satması beklenen Fenerbahçe'de, bu bölge için gündeme gelen ilk isimler Eran Zahavi ve Nikola Kalinic olmuştu.

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Fenerbahçe'den forvete dev hamle! Emre Belözoğlu harekete geçti

Kanarya'da son gelişmeler bu yöndeyken, aktif futbol kariyerine son veren Emre Belözoğlu, takım adına transfer çalışmalarını yürütüyor.

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Fenerbahçe'den forvete dev hamle! Emre Belözoğlu harekete geçti

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girdi. İşte o isim ve detaylar...

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