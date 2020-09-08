Fenerbahçe'den forvete dev hamle! Emre Belözoğlu harekete geçti

Vedat Muriqi'yi Serie A ekiplerinden Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda gündeme Eran Zahavi ve Nikola Kalinic gelirken, transfer çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu'nun sürpriz bir isim için devreye girdiği ve kulübüne ilk teklifi ilettiği bildirildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:31 ABONE OL