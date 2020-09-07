07 Eylül 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de forvet harekatı! Vedat Muriqi'nin yerine yıldız isim geliyor...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriqi'nin altenatifini aramaya devam ederken Brezilyalı forvet Joelinton gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 17:42
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Fenerbahçe'de forvet harekatı! Vedat Muriqi'nin yerine yıldız isim geliyor...

Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe'de gözler santrfor mevkisine çevrildi.

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Fenerbahçe'de forvet harekatı! Vedat Muriqi'nin yerine yıldız isim geliyor...

Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe'de forvet harekatı! Vedat Muriqi'nin yerine yıldız isim geliyor...

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu görüşmelerde başrolü oynuyor.

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Fenerbahçe'de forvet harekatı! Vedat Muriqi'nin yerine yıldız isim geliyor...

İsrailli golcü Eran Zahavi ve Kalinic için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de forvet harekatı! Vedat Muriqi'nin yerine yıldız isim geliyor...

Transfer operasyonuna tam gaz devam eden sarı-lacivertlilere İngiltere Premier Lig'den flaş bir öneri geldi.

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