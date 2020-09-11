11 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Edison Cavani’yi sordu

F.Bahçe Cavani’yi sordu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Edison Cavani için menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Psg'den ayrılan için F.Bahçe itirafı geldi. Yıldız ismin kardeşi ve temsilcisi Nando Cavani, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "F.Bahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer pazarlığı yok" dedi. Atletico Madrid ile görüşen Cavani'nin yıllık 10-12 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.

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