11 Eylül 2020, Cuma
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Fenerbahçe Edison Cavani’yi sordu
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Edison Cavani için menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Psg'den ayrılan Edinson Cavani için F.Bahçe itirafı geldi. Yıldız ismin kardeşi ve temsilcisi Nando Cavani, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "F.Bahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer pazarlığı yok" dedi. Atletico Madrid ile görüşen Cavani'nin yıllık 10-12 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.
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