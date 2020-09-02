02 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Lyon Luiz Gustavo transferinde masadan kalktı!

Transferinde flaş gelişme! Luiz Gustavo...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2020

Bir süre önce Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Fenerbahçe'den 'yu istemişti. Fransız kulübü, Brezilyalı oyuncunun transferi için 4 milyon Euro teklif etti ve masadan kalktı.

Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe'de sıra şimdi de kadrodan gönderilecek isimlere geldi. 11 futbolcusu ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Lyon son teklifini yaptı ve geri çekildi.

Fenerbahçe'nin talep ettiği 8 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar yapan Lyon, Gustavo için son olarak 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi ve bu transfer için daha fazla bütçe ayrılmayacağını sarı-lacivertli yönetime iletti.

Fenerbahçe Bilal Budak ile anlaşmaya vardı

TRANSFER SÜRECİ ASKIYA ALINDI!

Teknik direktör 'nın ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istediği Gustavo için son kararını veren Lyon Başkanı Aulas, Fenerbahçe'nin talep ettiği "yüksek bonservis" nedeniyle transfer sürecini askıya aldı.

Gustavo'nun transferi için transfer pazarında şu ana kadar istediği ekonomik şartları yakalayamayan Fenerbahçe, transfer döneminin son gününe kadar 6-8 milyon euro bandında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Sürpriz transfer hamlesi! Kanatlar onunla uçacak haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin 16'lık yeni transferi! Beşiktaş... F.Bahçe'nin 16'lık yeni transferi! Beşiktaş...
Bu sözlerle kulübüne resti çekti! F.Bahçe'yi istiyorum Bu sözlerle kulübüne resti çekti! "F.Bahçe'yi istiyorum"
Süper Lig ekibinden F.Bahçe'ye transfer çalımı! Süper Lig ekibinden F.Bahçe'ye transfer çalımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör