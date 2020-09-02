Fenerbahçe'nin Perotti ısrarı! Yeni teklif...
Arjantinli yıldızla anlaşmasına rağmen İtalyan ekibiyle uzlaşamayan sarı-lacivertliler, bir kez daha düğmeye bastı. Fenerbahçe, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tangocu için 2 milyon euro önerirken, Roma ise 3 milyon euro’da diretiyor.
Transfer şampiyonu Fenerbahçe durmak bilmiyor. Kadrosunu önemli isimlerle dolduran sarı-lacivertliler, uzun süredir listesinde bulunan Diego Perotti'den de vazgeçmiyor. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli kanat oyuncusuyla anlaşan Kanarya, İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam ediyor. Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlar'la kıran kırana pazarlığı sürdürüyor.
ŞARTLAR ZORLANIYOR
Roma, 5 sezon formasını giyen Perotti'nin bonservisinde 3 milyon euro'dan aşağı inmiyor. Fenerbahçe ise İtalyanlar'ın forma vermeyi düşünmediği Arjantinli yıldız için 2 milyon euro öneriyor. Bu hafta Perotti transferini bitirmeyi hedefleyen yönetim, tüm şartları zorluyor. Her iki kanatta da forma giyen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtilirken, tarafların uzlaşma sağlamasını bekliyor. Geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta oynayan Perotti, 6 gol attı, 4 de asist yaptı.
132 MAÇ 32 GOL 26 ASİST
Tam 5 sezon formasını giydiği Roma ile 138 resmi maça çıkan Diego Perotti, bu karşılaşmalarda 58 gole direkt katkı sağladı. 32 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli kanat oyuncusu, 26 da asist yaptı.
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