02 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kanatlar onunla uçacak

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet ederek transfer döneminde tam 10 isimle anlaşmıştı. Transfer bombalarını art arda patlatan sarı-lacivertlilerde teknik patron Bulut, 2-3 takviye daha yapılacağını ifade etmişti. Bu doğrultuda transfer hamlelerini gerçekleştirecek Kanarya, takımdan gitmek isteyen Garry Rodrigues'le yollarını ayırıp o bölgeye takviyeyle güçlendirmek istiyor. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki tüm gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 02.09.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 10:12
ABONE OL
  • 1
  • 15
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kanatlar onunla uçacak

2 sezondur Fenerbahçeli taraftarların beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyon olmak için kolları sıvadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kanatlar onunla uçacak

Teknik direktörlük koltuğuna 5 Ağustos'ta Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertli takım, transfer döneminde tam 10 ismi kadrosuna kattı.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kanatlar onunla uçacak

Mert Hakan Yandaş'la başlayan transfer silsilesi, son olarak Enner Valencia'nın duyurulmasıyla 'şimdilik' son buldu.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kanatlar onunla uçacak

Teknik patron Bulut ise transferlerin devamının olacağını Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası vermişti. Bulut maç sonu yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha yapacaklarını taraftarlara müjdelemişti.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kanatlar onunla uçacak

Kadrosuna hem kanat mevkilerinde hem de forvet mevkisinde oynayabilen Mame Thiam ve Enner Valencia'yı katan Fenerbahçe'de ilk ayrılık kulübün basın sözcüsü tarafından açıklanmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör