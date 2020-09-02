Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Kanatlar onunla uçacak

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet ederek transfer döneminde tam 10 isimle anlaşmıştı. Transfer bombalarını art arda patlatan sarı-lacivertlilerde teknik patron Bulut, 2-3 takviye daha yapılacağını ifade etmişti. Bu doğrultuda transfer hamlelerini gerçekleştirecek Kanarya, takımdan gitmek isteyen Garry Rodrigues'le yollarını ayırıp o bölgeye takviyeyle güçlendirmek istiyor. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki tüm gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 10:12 ABONE OL