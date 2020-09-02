02 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Cenk Alptekin Adanaspor'da

F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Cenk Alptekin...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

'nin genç futbolcusu Alptekin 1.Lig takımlarından ile anlaşmaya vardı. Bonservissiz olarak kadroya katılan Cenk ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe’nin oyuncuyu geri satın alma opsiyonu var.

genç stoperi bonservis ödemeden 3 yıllığına kadrosuna kattı. 'nin Adanaspor ile yaptığı sözleşmede oyuncuyu geri satın alma opsiyonu bulunuyor.
Sarı lacivertlilerin alt yapısında yetişen , Ligi U19 Elit A'da 19 maça çıkan Alptekin, 2 gole imza attı.

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