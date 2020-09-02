Fenerbahçe Bilal Budak ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yeni sezon transferleri kapsamında Manisaspor'dan Bilal Budak'ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu geçen sezon ligde 20 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol 1 asist üretti.

Transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe Manisaspor'da forma giyen Bilal Budak ile anlaşmaya vardı. ( TRT SPOR )Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan genç futbolcu için özellikle Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu ve bu transferi bizzat kendisini bitirdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ BİLAL BUDAK KİMDİR?

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Manisaspor forması giyen Bilal Budak'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyen 16 yaşındaki Bilal Budak, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Bilak Budak orta saha mevkinde görev yapıyor. Bilak Budak bu sezon Manisaspor formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Manisaspor altyapısında U14'te 43 maçta 12, U16'da 24 maçta 12, U17'de 3 maçta 1, U19'da 1 maçta 1 gol kaydetti. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu hem orta saha hem de forvette görev yapabiliyor.

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