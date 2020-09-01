Erol Bulut: Eksiklerimizi görüp daha iyi olmamız lazım
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut, "Futbolcularımız, istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştılar. 4-0 kazandık evet ama eksiklerimizi görüp, daha iyi olmamız lazım. Bunlar üzerinde çalışacağız." dedi.
Kendileri adına güzel bir maç olduğunu söyleyen Erol Bulut, "Güzel bir çıkışta olduğumuzu söyleyebilirim. Futbolcularımız, istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştılar. 4-0 kazandık evet ama eksiklerimizi görüp, daha iyi olmamız lazım. Bunlar üzerinde çalışacağız. Başlangıcı iyi yaptık, inşallah devamı gelir" diye konuştu.
"BUNDAN SONRASI İNŞALLAH BU ŞEKİLDE DEVAM EDER"
3 gol kaydederek hat-trick yapan Mame Thiam'ın performansına değinen Bulut, "Thiam iyi oynadı, kanatta oynadı. Kanatta iyi hissettiğini bizi gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı. İyi bir maç oldu futbolcularım adına. Yakaladığımız pozisyonları, Alanyaspor maçında iyi değerlendiremedik. Bugün daha iyi yaptık. Bundan sonrası da inşallah bu şekilde devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.
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